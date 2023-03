SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Sharon Stone revelou que perdeu a guarda do filho por protagonizar o filme "Instituto Selvagem", de 1992. Ela relata que um juiz perguntou a seu filho, durante a audiência, se a criança sabia que a mãe fazia "filmes de sexo".

"Esse tipo de abuso cometido pelo sistema julgou o tipo de mãe que eu era porque eu fiz um filme", disse a atriz durante participação no podcast "Table for Two".

"As pessoas andam sem roupa hoje em dia na televisão. Mas por você talvez ter visto 16 segundos de uma possível nudez minha, eu perdi a guarda do meu filho."

"Instinto Selvagem" é considerado um clássico dos anos 1990 e conta a história de um detetive que investiga um assassinato. No filme, Stone dá vida à personagem Catherine Tramell, uma escritora que é a principal suspeita pelo crime.

O filme trouxe uma das cenas mais famosas de Hollywood, na qual Stone cruza as pernas de modo provocativo durante um interrogatório, deixando os policiais desconcertados. Em 1993, a atriz foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz pelo papel.

No podcast, ela diz que na cerimônia as pessoas riam dela em uma tentativa de menosprezá-la. "Foi horrível. Me senti tão humilhada. E eu me perguntava se alguém tinha alguma ideia de como foi difícil interpretar esse papel. Eu só queria me enterrar em um buraco."