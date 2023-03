SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polonesa que afirma ser Madeleine McCann foi levada aos Estados Unidos e está vivendo em uma mansão administrada pela 'médium' Fia Johansson. Conforme informações apuradas pelo Daily Star, Julia Faustyna viajou para Los Angeles a convite de Fia, que fez uma previsão em outubro de 2019 sobre o paradeiro da garota britânica desaparecida em 2007.

Nas redes sociais, Fia mostrou a chegada de Julia e mostrou as primeiras horas da jovem na nova residência. "A música era a única maneira de lidar com a dor. Ela é uma sobrevivente", postou ela, mostrando a polonesa tocando um piano.

Fia -que se autoproclama médium- está ajudando Julia em sua defesa. Ao Daily Star, ela afirma que as duas tentaram contatar os pais da polonesa, mais uma vez sem sucesso. "Ela bloqueou a própria filha. Ela também disse ao nosso pessoal que não fará nenhum teste de DNA", contou a investigadora norte-americana.

Ao site Radar Online, Fia indica que procurou registros hospitalares de Julia na Polônia em seus primeiros cinco anos de vida, mas que nada foi encontrado. "Julia está segura e feliz. Ela quer dizer obrigada a todos que demonstraram compaixão, compreensão e apoio desde que tudo isso começou", disse ela.

Ainda de acordo com Fia, conforme relatado ao Radar Online, Julia teria recebido ameaças de morte após a exposição na internet com o perfil no Instagram, em que divulgava as evidências de que era Madeleine McCann. A conta somou mais de 1 milhão de seguidores após ampla divulgação na mídia internacional.

Madeleine desapareceu no dia 3 maio de 2007, em um apartamento de um resort no Algarve, Portugal, onde dormia com os irmãos. O caso teve repercussão mundial.