SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Luísa Sonza vai liderar o palco The One no festival The Town no dia 3 de setembro. O rapper Orochi e a cantora Maria Rita foram anunciados como atrações do mesmo palco nos dias 2 e 7, respectivamente.

Além disso, o The Town anunciou ainda uma parceria com o fotógrafo Gabriel Wickbold. Ele criou "Ilumina", uma série que reúne quadros a serem expostos no festival.

Foram retratadas pessoas como Criolo, Ney Matogrosso, Jão, Luísa Sonza e Roberto Medina, o criador do evento. Outros quadros ainda serão anunciados pelo evento.

O The Town, dos mesmos criadores do Rock in Rio, desembarca em São Paulo nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos. O festival vai sediar shows de artistas internacionais como Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters e Bruno Mars.