SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lady Gaga não irá se apresentar no Oscar 2023. Apesar de estar indicada ao prêmio de Canção Original por "Hold My Hand", da trilha de "Top Gun: Maverick", a artista pop não está na lista de performances confirmadas durante o evento, que ocorre no próximo domingo (12), no Dolby Theatre, em Los Angeles.

O produtor executivo e showrunner do Oscar, Glenn Weiss, reduziu as esperanças dos fãs de Gaga de uma surpresa na programação. Em entrevista ao site Los Angeles Times, ele afirma que todos os indicados foram convidados, mas que a cantora pop declinou o convite.

"Temos um ótimo relacionamento com Lady Gaga e sua equipe. Ela está no meio das filmagens de um filme agora", disse Weiss. "Nós estamos honrando a indústria cinematográfica e o que é preciso para fazer um filme. Depois de um monte de idas e vindas, não parecia que ela conseguiria fazer uma performance do calibre que estamos acostumados com ela, e com a qual ela está acostumada a entregar. Então ela não vai se apresentar".

Não se sabe ainda se Gaga estará presente no Dolby Theatre, no domingo. Anteriormente, a artista se apresentou três vezes na cerimônia: em 2015, participou de um tributo ao longa "A Noviça Rebelde"; em 2016, com a faixa "Til It Happens to You"; e em 2019, o sucesso "Shallow", ao lado de Bradley Cooper.

Atualmente, Lady Gaga está se dedicada às gravações de "Joker: Folie à Deux", segundo filme da franquia "Coringa".

Já no Oscar 2023, estão confirmados os shows de Rihanna, David Byrne, Son Lux e Stephanie Hsu, Diane Warren e Sofia Carson, Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava e Lenny Kravitz.