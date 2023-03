SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo disco de Miley Cyrus, "Endless Summer Vacation", lançado nesta sexta-feira (10), já está rendendo teorias. Nas redes sociais, os fãs estão especulando que uma das músicas inéditas do álbum, "Muddy Feet", se trata de uma nova indireta ao ex-marido da artista, Liam Hemsworth, assim como foi em "Flowers", primeiro single do projeto.

Na canção revelada nesta sexta, Miley fala sobre um perfume desconhecido na pele do ator. "E você cheira a perfume que eu não comprei, agora eu sei porque você está fechando as cortinas, saia da minha casa", canta ela. "Eu não sei com quem diabos você pensa que está mexendo, saia da minha casa com essa merda, saia da minha vida com isso."

Na mesma faixa, gravada em parceria com Sia, a cantora critica as tentativas do homem em questão sempre tentar manipular sua vida. "Pra lá e pra cá, sempre questionando meu questionamento, dê o fora da minha casa com essa merda", insiste ela, em outro trecho.

Apesar das suspeitas, Miley ainda não se pronunciou sobre a canção. Além do disco inédito, a artista lançou o especial "Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)", no Disney+, com performances musicais e entrevistas exclusivas.