SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais um capítulo da difícil relação entre a apresentadora Cris Dias, 42, e seu ex-marido, o ator Thiago Rodrigues, 42. Agora, ela foi até as redes sociais para cobrar dele a pensão alimentícia do filho de 13 anos.

"Gente, se alguém esbarrar com o Thiago Rodrigues por aí, manda ele aparecer para pagar a pensão do filho dele que tá atrasada, por favor," escreveu. Na sequência, disse que ele não dá mais satisfação. "E estamos sem contato com o querido, que não responde nem o filho. Será que devo me preocupar?", indagou.

No final do ano passado, a apresentadora mandou uma indireta ao ex após a polícia concluir que o artista não foi assaltado nem espancado como havia relatado, mas caiu sozinho e machucou a cabeça. "A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer", escreveu.

Ambos se relacionaram entre 2007 e 2017, mas a relação sempre foi ioiô. Entre idas e voltas, ele já abriu boletim de ocorrência contra ela por agressão. A apresentadora, que tem um filho com o ator, também já o acusou de tê-la traído e o flagrou com outra num Carnaval. Também já brigaram na portaria da TV Globo, onde ambos trabalhavam.