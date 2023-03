SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Xuxa Meneghel, que no próximo dia 27 vai celebrar 60 anos, recebeu uma bonita homenagem no Altas Horas (Globo). O nome dela figura entre os assuntos mais comentados na tarde deste domingo (12). Confira os melhores momentos da festa.

SILVERO EMOCIONA

Silvero Pereira protagonizou um dos momentos mais emocionantes da homenagem quando lembrou a infância. Na época, por gostar muito de Xuxa, era hostilizado por outras crianças.

"A minha cidade é um buraco negro quando fala de cultura. E chegava essa referência. A Xuxa para mim é o RuPaul. Eu colocava toalha na cabeça, usava as roupas da minha mãe e dançava. Um dia uns colegas meus me viram dançando sua música e me apelidaram de paquita. Isso era uma dor, pois tinham revelado algo que deveria estar escondido. E é lindo estar do lado das paquitas hoje e assumir que sempre fui paquita", disse. No fim da fala, ele recebeu um chapéu de paquita e chorou muito.

MÚSICAS RELEMBRADAS

Wanessa Camargo cantou "Todo Mundo tá Feliz" e fez Xuxa vibrar com a lembrança. "Que honra participar de um programa tão lindo, tão emocionante. Emoção à flor da pele o tempo todo! Que alegria poder estar perto da Xuxa", postou a cantora no Twitter.

CRÍTICA AO GOVERNO BOLSONARO

Houve espaço ainda para críticas da apresentadora ao que chamou de "desgoverno" por conta do ódio ao público LGBTQIA+ e mulheres.

"Eu poder chegar ao lugar que estou, ouvindo essas histórias e sabendo que elas se fundem a muitos que estão aqui, sei a dificuldade que muitos passaram. Tivemos um desgoverno que botava todo mundo para baixo, indígena, mulher, criança, natureza sendo destruída. As diferenças fazem parte da gente. Não precisei morrer para receber essa homenagem", disse Xuxa visivelmente emocionada.

PAQUITA DE FORA

O programa trouxe amigos e ex-paquitas na plateia, e já havia causado celeumas antes mesmo de ir ao ar. Andréa Sorvetão, com quem Xuxa se desentendeu por divergências políticas, não foi convidada, o que gerou reação do marido dela, Conrado, nas redes sociais, assegurando que o casal continuará sendo "bolsonarista".

CARINHO DE GLORIA GROOVE

A edição deste sábado contou com versões de clássicos da Rainha dos Baixinhos cantadas por Gloria Groove, dentre elas uma nova roupagem bem mais rock'n roll de "Planeta Xuxa".

"Falo por todas as drag queens, quando digo que sem a Xuxa não faríamos metade do que fizemos. Sem contar que não teríamos inúmeras referências de moda, arte, música. Gratidão eterna, Xuxa", disse a cantora.