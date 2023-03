SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O domingo (12) teve mais uma tarde de revelação no The Masked Singer Brasil (Globo). A Capivara teve sua identidade revelada no programa após perder um duelo com a Coruja, que foi salva e segue na competição. A atriz Solange Couto, 66, era quem estava por baixo da fantasia e a responsável pela apresentação da música "Beijinho no ombro", de Valeska Popozuda, no programa deste domingo.

Taís Araújo, uma das juradas, havia apostado no nome da atriz como a Capivara. Os palpites dos outros jurados tinham sido: Valeska Popozuda (Sabrina Sato), Dhu Moraes (Mateus Solano) e Letícia Spiller (Eduardo Sterblitch). A apresentadora Priscila Alcântara também tinha apostado em Valeska Popozuda.

"Foi a melhor das brincadeiras que eu já participei na minha vida. A brincadeira mais séria, mais divertida e mais querida", disse Solange. "Você é necessária, uma artista que amamos muito. Quem imaginaria que nosso domingo ia acabar assim, com essa rainha maravilhosa?", falou Ivete Sangalo após a revelação.

Na semana passada, o ex-jogador e comentarista Richarlyson era o personagem que defendeu a fantasia de Filtro de Barro. Sua revelação chocou os espectadores.

Nas redes sociais, espectadores lamentaram a saída de Solange Couto e defenderam o talento da atriz como cantora. Alguns fãs já especulavam que ela era a defensora da fantasia, outros foram surpreendidos positivamente.