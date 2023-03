SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma apresentação conduzida com leveza e humor por Ana Furtado, à vontade como protagonista na transmissão do TNT e da HBO Max, a atriz Camila Morgado deixou claro que o filme favorito do Oscar 2023, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", pode ter ganho o coração dos espectadores, mas não ganhou o seu. Camila é convidada especial da transmissão e está ao vivo junto ao comentarista Michel Arouca.

"Fiquei confusa", explicou, ao comentar o filme que levou mais indicações na premiação. A atriz disse que não está torcendo para que "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" leve a estatueta principal, mas entende caso ganhe todos os prêmios aos quais está indicado. Camila disse ter gostado muito mais de outros dois indicados a melhor filme: "Trângulo da Tristeza" e "Os Banshees de Inisherin".

Ao falar sobre os indicados a melhor ator, Ana Furtado e Camila concordaram que Brendan Fraser, ator de "A Baleia", deve ganhar. O comentarista Michel Arouca torce por Fraser, mas Camila Morgado está na torcida por Colin Farrell, de "Os Banshees de Inisherin".

Além de Arouca e Morgado, a transmissão conta com Aline Diniz e Carol Ribeiro no red carpet, responsáveis pelas entrevistas com artistas, produtores e diretores que por ali passam.