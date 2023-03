SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Leonardo DiCaprio entregou um prêmio de sustentabilidade à ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, no Green Carpet Fashion Awards, evento voltado à moda e ao meio ambiente e que precedeu o Oscar 2023.

Na premiação, DiCaprio, mensageiro da ONU (Organização das Nações Unidas) para as mudanças climáticas, chamou Guajajara de heróica guardiã do planeta e disse que a re:wild, organização ambiental fundada por ele, atuará em colaboração com a ministra e o governo Lula para a implementação de prioridades ambientais no Brasil.

"A ministra Guajajara tem sido uma ativista ambiental ferrenha diante das graves ameaças aos povos indígenas", disse o ator.

Ele citou a população indígena de 900 mil pessoas no Brasil e as diversas culturas que existem no país.

DiCaprio destacou que a re:wild lançou em 2019 o Fundo Florestal da Amazônia para aprofundar a parceria com defensores indígenas, entre eles Sonia Guajajara.

"Juntos pela mãe Terra. Obrigada Leo", agradeceu a líder indígena nas redes sociais.

A ministra foi premiada pela defesa dos direitos das florestas e por ajudar a colocar os povos indígenas no centro da agenda climática global.

"Muito feliz pela homenagem e reconhecimento da luta dos povos indígenas no Green Carpet Fashion Awards. O simbolismo de tudo isso é a luta pela garantia da proteção dos nossos territórios e biodiversidade", disse a ministra sobre a premiação.