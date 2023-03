SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e dançarina Gretchen, 63, voltou a reclamar publicamente de comentários maldosos que recebe nas redes sociais por causa de sua aparência. Sem esconder que gosta de mudar o visual, ela já passou por plásticas e procedimentos estéticos, mas sempre tem de conviver com xingamentos.

"Todas as postagens que vou colocar agora são de pessoas que terminei de bloquear. 'Ah, não responde, deixa para lá'. Não. A rede social é minha, se ela entra aqui e fala o que ela fala, ela vai ser bloqueada, vai ser excluída e vai ser exposta", começou ao mostrar alguns dos perfis.

"Eu não tenho obrigação de ficar vendo comentários ridículos sobre meu rosto, minha boca, meu corpo. Para os que não são seguidores, já sabem o caminho. Nem venha, porque vai ser bloqueado", emendou.

Gretchen ainda debochou de quem a ataca. "Enquanto estão preocupados que estou estranha, que minha boca está assim e meu rosto assado, semana que vem estou indo para Amsterdã. E onde será que essa pessoa [que ataca] está?"

Não é de hoje que Gretchen precisa rebater haters. Em 2020, ela mostrou sua nova harmonização facial e demonstrou chateação pelos comentários preconceituosos que recebeu.

De acordo com ela, após mostrar o resultado do procedimento, houve quem fosse até as redes dela para criticar. "Teve comentários ridículos sobre minha manutenção de harmonização. Toda manutenção tem seu tempo de recuperação. E quem não entende isso tem que ser bloqueado", disse.

No ano passado, a cantora se revoltou com as piadas que recebeu após mostrar seus pelos loiros no peito e resolveu rebater a zoação. "Estou fazendo minhas unhas e me deparo com umas notícias sobre os pelos do meu peito. Minha gente, vocês não têm o que fazer. Como uma pessoa tem coragem de se preocupar com os pelos que eu tenho no peito", disparou a dona dos sucessos "Conga, Conga, Conha" e "Freak Le Boom Boom".

"Eu tenho, sim, olha. Tenho no peito, nos braços, na barriga. Quem está comendo, não está reclamando. Quem come todo dia, acha um charme, tem tesão nos meus pelos", emendou Gretchen se referindo ao marido e músico Esdras de Souza.

Ainda em 2022, a cantora se submeteu a mais algumas cirurgias plásticas e resolveu contar mais detalhes sobre uma delas, a que fez na região íntima. Conforme a artista, trata-se de um rejuvenescimento vaginal que a deixou muito contente.

"Hoje estava lendo no Facebook [comentários] dizendo que a gente estava parecendo dois bonecos, que somos artificiais, que eu estou parecendo o Coringa e que eu devo estar fazendo até cirurgia naqueles lugares. Pois eu estou! Eu fiz um rejuvenescimento vaginal, e a menina está linda."