SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o anúncio do encerramento do coral da BBC, os BBC Singers, na semana passada, mais de 700 compositores escreveram uma carta endereçada a Tim Davie, o diretor geral da corporação. Eles condenam o fechamento do coro, que tem 99 anos de existência.

Segundo o jornal britânico The Guardian, a carta fala que a contribuição dos BBC Singers para a música do século passado é incalculável, graças ao histórico de encomendar e apresentar a música de grande compositores, entre os quais Webern, Poulenc, Boulez e Birtwistle. O fechamento do coro, montado em 1924, foi anunciado na semana passada.

"Como compositores, reconhecemos os BBC Singers como um dos grandes defensores mundiais da nova música de coral ao longo de seus 99 anos de história", eles escrevem. "A perda desse grupo extraordinário seria devastadora para o futuro dessa forma de arte, para os compositores que ela defende e para o público que ela atende."

Há vários dos grandes compositores britânicos de música clássica entre os que assinaram a carta, entre eles George Benjamin, Thomas Adès e Errollyn Wallen, além de signatários de outras parte do mundo, como o compositor americano Nico Muhly. Eles defendem que nenhum outro coral no Reino Unido tem tamanha capacidade de abranger estilos e gêneros, e nem de "alcançar resultados tão rapidamente em qualquer circunstância".

Além do fechamento dos BBC Singers, o anúncio feito pela corporação na última quinta (9), inclui uma redução de 20% dos cargos assalariados nas orquestras inglesas, no caso as BBC Symphony, Philharmonic e Concert. As mudanças, diz a BBC, visam priorizar "qualidade, agilidade e impacto".