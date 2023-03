SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O velório de Canisso, baixista do Raimundos, será aberto ao público. Em anúncio nas redes oficiais da banda, no final desta segunda-feira (13), o comunicado informa que a despedida dos fãs ocorrerá na próxima quarta-feira (15), das 10h às 16h, no Ginásio José Corrêa (Avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000, em Barueri, São Paulo).

"É com imenso pesar que a família Raimundos comunica o falecimento do baixista Canisso, hoje dia 13 de Março de 2023. Para nós, José Henrique Campos Pereira, o eterno Canisso, sempre estará vivo nos nossos corações e na música brasileira", complementa o post.

O músico morreu aos 57 anos, na manhã desta segunda, às 11h30, de causa ainda não divulgada. Nas redes sociais do artista, foi informado que Canisso sofreu uma queda decorrente de um desmaio e, por isso, estava a caminho do hospital.

O baixista deixa mulher, a psicóloga Adriana Vilhena, e quatro filhos: Maike, de 29 anos; Lóri, 28; Nina, de 22; e Pedro, 19.

Tags:

Raimundos