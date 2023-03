SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Mira Sorvino criticou o Oscar 2023 por não homenagear seu pai, o ator Paul Servino, morto em julho de 2022. Na exibição na noite de domingo (12), seu nome e de outros atores ficaram de fora do segmento "in memoriam", que homenageia artistas que morreram no ano anterior à premiação.

Em uma postagem no Instagram, ela disse estar muito chocada e magoada pela omissão do nome do ator e de outros. "Chocada que a contribuição enorme, insubstituível e enorme de meu pai para o mundo do cinema tenha sido negligenciada por quem quer que tenha feito essa lista. Nesta noite, me emociono de mil maneiras diferentes quando penso na noite em que dividi meu Oscar com meu pai, o grande ator Paul Sorvino, que nunca foi indicado", escreveu.

Mira postou uma gravação da noite em que foi premiada como Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme "Poderosa Afrodite" (1995). Mas o ator de "Os Bons Companheiros" (1990) não foi a única ausência marcante nas homenagens.

Charlbi Dean, uma das protagonistas de "Triângulo da Tristeza", e que morreu subitamente aos 32 anos em agosto de 2022, também não foi mencionada. A foto de Anne Heche, que teve morte cerebral depois de sofrer um acidente, não apareceu nos telões.