RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de Fátima Bernardes anunciar que seria a nova apresentadora do The Voice Kids, o programa trouxe duas novidades para a temporada 2023. Iza e Mumuzinho vão substituir a dupla Maiara e Maraisa e o cantor Michel Teló. Carlinhos Brown foi único jurado remanescente da edição anterior, vencida pela potiguar Isis Testa.

"Fico feliz por poder anunciar que estou estreando no 'Kids'. Me sinto preparada para uma temporada cheia de talentos incríveis e pronta para montar o meu time pesadão - do jeito que tem que ser", comemorou Iza. "Estou de volta para virar a minha cadeira, bater no peito e gritar bem alto: 'Eu quero você'", completou Mumuzinho.

As gravações da oitava edição do The Voice Kids começaram nesta quarta-feira (15) nos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio. A temporada estreia no dia 9 de abril, sendo exibido sempre aos domingos. O reality começa com as "Audições às Cegas", onde cada técnico monta equipes com 18 vozes. Em seguida, acontece a fase das "Batalhas", quando trios de participantes disputam a permanência no programa, cantando a mesma música, mas apenas uma voz de cada trio é selecionada e classificada para a etapa de "'Shows", com apresentações individuais, e somente quatro talentos seguem adiante na competição,.

Uma fase inédita da atração, agora apresentada por Fátima Bernardes no lugar de Márcio Garcia, é a "Super Batalhas", que qualifica três candidatos de cada grupo para a semifinal, quando então é decidido quem são as duas vozes de cada time a avançar para a final. No último programa, ao vivo, o público de casa é o quem escolhe para ser o campeão. O vencedor do programa vai receber o prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a Universal Music.