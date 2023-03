RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro intimou, nesta sexta-feira (17), o cantor Guilherme Aparecido Dantas Pinho, o MC Guimê, e o lutador Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, o Cara de Sapato, a prestarem depoimento em um inquérito que apura o crime de importunação sexual dentro do programa BBB 23 (Big Brother Brasil), da TV Globo. Eles serão ouvidos nos próximos dias.

Ambos teriam praticado o crime contra a mexicana Dania Mendez, durante uma festa do programa. O crime de importunação sexual está previsto no artigo 215-A da Lei nº 13.718, que versa sobre "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro". A pena para o crime pode chegar a cinco anos de reclusão.

Podem ser considerados atos libidinosos práticas que tenham finalidade de satisfazer desejo sexual, tais como apalpar uma pessoa sem o seu consentimento, caso do MC, ou beijar a força, como fez Cara de Cavalo com Dania.

Em nota, a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, afirmou que "imagens oficiais do programa foram solicitadas e as intimações foram entregues. Diligências seguem e a investigação está em andamento".

Durante uma festa do Líder, ocorrida na quarta (15), MC Guimê acariciou as costas de Dania Mendez e por duas vezes apalpou suas nádegas. A mexicana chega a retirar a mão do cantor. Em outro vídeo, ele passa a mão em seus seios.

A assessoria do cantor afirmou que "como todos vocês, nós assistimos e lamentamos os episódios envolvendo o MC Guimê na última festa. De antemão, deixamos aqui nossas sinceras desculpas a todas pessoas envolvidas. Guimê acabou exagerando na bebida, o que o fez passar dos limites em alguns momentos".

"Sabemos que não há justificativa nenhuma e esperamos que ele possa compreender seus erros e atitudes quando estiver aqui fora".

Em suas redes sociais, Guimê disse estar "de coração partido, ainda processando tudo o que rolou, são muitas informações. Estou muito chateado pelo momento, vocês poderão ver minhas palavras e irei contar sobre tudo isso e reconhecer minhas falhas, tenho coração humilde e aberto pra reconhecer, sei que errei".

Já o lutador beija Dania à força no quarto, para isso chega a imobilizar suas pernas e braços. Sua assessoria também se manifestou. "Sabemos que certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira. Por isso, nossas sinceras desculpas à Dania e sua família pelos acontecimentos", diz trecho.