SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estrela de Star Wars, Paul Grant morreu aos 56 anos após sofrer um desmaio repentino enquanto estava fora da estação de Kings Cross. O artista foi encontrado pela polícia na tarde de quinta-feira (16) e levado para o hospital.

Confirmação da morte. A família confirmou a notícia nesta segunda-feira, apesar de seus aparelhos terem sido desligados ontem, com o diagnóstico de morte cerebral.

Em sua trajetória pelo cinema, o ator ficou marcado por atuar na saga Star Wars no filme O Retorno de Jedi (1983), Labirinto (1986) e Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001).

Ao The Sun, a filha Sophie Grant, 28, confessou que estava devastada com a morte do pai. "Ele sempre trazia um sorriso e gargalhadas no rosto de todos. [...] Ele amava muito suas filhas e filho e sua namorada, Maria", salientou.

'Amor de sua vida'. A namorada Maria Dwyer, 64, mencionou Paul Grant como o amor de sua vida. "A vida nunca mais será a mesma sem ele", acrescentou em entrevista ao jornal.