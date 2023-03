SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Harry Styles, Blackpink e BTS juntos levaram os fãs à loucura. O show do cantor britânico em Seul nesta segunda-feira (20) reuniu alguns integrantes dos grupos de K-pop, que dançaram ao som dos hits do momento. Rosé, membro da girl group, até posou com Harry no camarim.

"Yay"! Rosé comemorou a vinda de Harry à Coreia e compartilhou uma foto com o cantor nas redes. Ela também publicou um vídeo cantando o hit "As It Was" com a colega de grupo Jennie. Os fãs vibraram com a presença das cantoras no show do astro pop. "Eu vivi por esse momento", escreveu uma usuária do Twitter.

A playlist do pré-show já agitou os fãs ao tocar sucessos coreanos como "Fancy", "OMG," STAYC's "Teddy Bear," "Pink Venom" e "Dynamite." Mas foi quando Kim Namjoon, RM, Kim Taehyung, V, Min Yoongi, Suga, e Jeon Jungkook, do BTS, apareceram na plateia que o público se animou.