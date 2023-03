SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A investigação sobre a violenta morte do rapper XXXTentation em 2018 chegou ao fim. Três homens foram condenados por assassinato em primeiro grau e assalto à mão armada nesta segunda-feira (20), na Flórida, Estados Unidos.

O julgamento, que se estendeu por cinco anos, foi encerrado quando o júri da Flórida determinou Dedrick Williams, Michael Boatwright e Trayon Newsome como culpados. Segundo o The New York Times, os três enfrentarão pena de prisão perpétua.

XXXTentation -nome artístico de Jahseh Onfroy -morreu em julho de 2018 após ser baleado em frente a uma loja de motocicletas no sul da Flórida. Na ocasião, os assaltantes levaram US$ 50 mil (cerca de R$ 260 mil) em dinheiro. O rapper tinha 20 anos e vivia o auge de sua carreira.

Vídeos de câmeras de segurança foram usados para conectar os três suspeitos ao crime. Após deixar a loja de motocicletas, o rapper foi encurralado dentro da sua BMW por uma SUV. O vídeo mostra dois dos condenados abordando o cantor pela janela do motorista antes de um deles atirar, enquanto o outro pega a bolsa de dinheiro.

A lista de provas também contou com um vídeo gravado no celular de um dos condenados, que os mostra ostentando notas de US$ 100, horas após o roubo.

Um quarto participante, Robert Allen, confessou ser culpado pelo assassinato em segundo grau e assalto à mão armada do rapper em 2022, mas ainda não foi condenado. O testemunho contra os outros três suspeitos fazia parte do acordo que Allen fez com a Justiça americana.

Já a defesa argumentou que o DNA dos condenados não foi encontrado nas evidências do crime. Além disso, Allen não seria uma testemunha confiável, querendo somente evitar uma vida na prisão. Os advogados também acusaram os promotores de terem conduzido uma investigação ruim, sem considerar outros suspeitos, como o rapper Drake, que tinha uma antiga rixa com XXXTentation.