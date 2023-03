SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Simaria, 40, da antiga dupla com a irmã Simone, afirma que não tem data marcada para voltar aos palcos e dar o pontapé na carreira solo. Após a separação das duas, em agosto do ano passado, Simone já engatou músicas, mas Simaria permanece distante das apresentações e diz que só vai voltar quando receber um recado de Deus.

"Sou uma pessoa que gosta de trabalhar no silêncio. Eu fiz isso a vida inteira. Escuto muito a voz do Senhor, é impressionante. Quando falo que Deus fala comigo é porque eu sonho. É muito forte isso. Desde jovenzinha, eu tenho o dom de sonhar com o que Deus tem para mim. Então eu não consigo dizer exatamente uma data porque eu estou esperando Ele me dizer que dia é que vai ser ", disse

Apesar de não tornar público, a cantora afirma em entrevista à revista Quem que grava diversas produções e que, quando chegar o momento de lançamento, "vai impactar". "Eu acho que, quando a galera vir o que estou fazendo, vai se impactar. Eu me vi na tela fazendo uma produção musical que, com o som da minha boca e um músico replicando, comecei a chorar. Tenho um monte de música que ainda não gravei, que escrevi ou que estava editada na minha editora, porque eu tenho editora musical, ninguém sabia disso".

A artista conta que abriu uma editora ainda jovem, depois de ser aconselhada por um senhor. "Não lembro exatamente o ano, mas eu abri uma editora porque um senhor me disse: 'você é compositora, é tão fácil ter uma editora, abre uma editora'. Então eu ia compondo as músicas, e tem cada música linda, que escuto e falo: 'uau, isso vai impactar milhares de pessoas'".