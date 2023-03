SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A rapper australiana Iggy Azalea, conhecida por hits como "Fancy" e "Sally Walker", manifestou-se no Twitter, nesta terça-feira (21), após sua treta com a brasileira Anitta voltar a ser assunto entre os fãs das artistas. Mais cedo, o nome de ambas estava entre os trending topics da plataforma.

Em um novo tweet, a rapper afirmou que nunca fez nada contra Anitta, inclusive pediu para que ela participasse de "Switch", em 2017, pois "eu gosto dela". A briga começou após o clipe da parceria nunca ter sido lançado oficialmente e áudios de Anitta vazarem reclamando do comportamento de Azalea.

"Quando fomos gravar o clipe, ela queria vetar o meu maquiador, o Henrique [Martins], que maquia a Gisele [Bündchen], não queria deixar ele fazer nada. Mas beleza, segue o baile. Depois, ela tirou as minhas cenas de dança", conta a brasileira.

Continuando: "Foi combinado um horário, eu cheguei, fiquei pronta, e ela não liberou a minha gravação. Fiquei esperando e tinha show no Brasil. Gravei uma cena com ela sentada e ela falou que eu podia ir embora".

Depois disso, muitos fãs de Anitta se viraram contra a australiana, criticando-a e vazando o clipe da faixa. Nos tweets, Azalea, inclusive, afirma que foi sua ex-gravadora que não queria lançar o clipe após o vazamento.

"Eu nunca fiz nada contra essa mulher além de pedir a ela para fazer uma música comigo porque eu gosto dela. Depois, tive toda a sua base de fãs virada contra mim porque minha gravadora não lançaria um videoclipe que vocês todos vazaram. É uma loucura real. Todos vocês precisam ser medicados", escreveu.

Em outras postagens, a rapper explicou que as cenas de Anitta dançando não aconteceu porque a brasileira tinha que ir embora e também negou que vetou o maquiador. "Não tenho ideia de quem fez a maquiagem dela, nem me importo, por que diabos isso seria algo que eu teria que aprovar? É a cara dela", afirmou.

Por último, comparou os problemas que Anitta está tendo com sua atual gravadora com os que teve na época de "Switch", questionando porque os fãs a culpam por decisões de sua antiga gravadora.

Eu me pergunto por que os seus fãs me consideram responsável pelas escolhas da gravadora, quando as próprias palavras da Anitta deixam claro que os artistas nem sempre têm voz nessas situações. Irônico!", apontou Iggy Azalea.

Finalizando: "É tudo tão tóxico e estranho! Nunca fiz nada remotamente negativo em relação a essa pessoa. O ponto principal é que eu nunca pediria a alguém de quem não gostasse, acreditasse e desejasse ter sucesso, para trabalhar comigo".