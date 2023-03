SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maíra Cardi, 39, se manifestou, na tarde desta terça-feira (21), para explicar o motivo de não ligado para o ex-marido, Arthur Aguiar, 33, para informar da internação da filha Sophia Cardi, 4, por saber que ele não poderia fazer nada para ajudar.

Ela postou uma sequência de stories no Instagram dizendo que o campeão do BBB 22 (Globo) sabia que a filha passou o dia com febre e vomitando muito, mas não a visitou por "confiar" que estava cumprindo seu papel de mãe.

"Ontem, eu falei o dia [inteiro] com o Arthur. Ele sabia que a Sophia estava doente e eu passei o dia inteiro com ela exatamente igual: muita febre e muito vomito. Ele sabia porque eu avisei e ainda, sim, ele ficou muito tranquilo dela estar sozinha comigo. Ele não veio aqui em nenhum momento porque ele acredita que eu seja uma boa mãe, né? Por isso, ele deixou comigo", disse Maíra.

"De madrugada, a Sophia permaneceu com a febre e vomito. O Thiago [Nigro] estava aqui em casa e nos levou pro hospital. Não cabia ligar para o Arthur de madrugada para avisá-lo de algo que ele já sabia, porque eu tinha avisado na noite anterior, sendo que eu já estava como mãe resolvendo o que tinha que resolver. Eu estava na minha responsabilidade de mãe. Ele mora 1 hora de distância de mim, ele é meu ex-marido, já levei a Sofia sozinha ao hospital tantas vezes", completou.

Na sequência, Maíra Cardi diz entender que Arthur Aguiar não teve uma reação positiva após sofrer com críticas de haters por estar malhando enquanto a filha estava internada.

"Imagino ele acordando sem saber que de madrugada eu fui com ela pro hospital, abrindo o celular e um monte de gente xingando ele porque não estava no hospital comigo, que sou ex-mulher dele. Que loucura, minha gente. Óbvio que ele reagiu respondendo a verdade: "não sabia que ela tava no hospital". Cabia eu ligar pra ele de madrugada?", indagou a mãe de Sophia.

"Volto a dizer que o quadro dele estava exatamente igual ao dia, mas ela teve uns espasmos de febre e resolvi levar como mãe. Nada de novo que ele já sabia. Por que eu ia avisar se ele nem ia lá já que estava há uma hora longe. Não precisava disso. Então, esse foi o motivo de não avisá-lo na madrugada", completou.

COMO ARTHUR AGUIAR REAGIU?

Arthur Aguiar rebateu as críticas que recebeu após Maíra Cardi compartilhar que estava no hospital com a filha deles, Sophia Cardi, na companhia do namorado, Thiago Nigro. O campeão do BBB 22 (Globo) afirmou não saber que a filha estava internada.

"A internet está muito doida. Um monte de gente falando um monte coisa que não sabe e julgando um monte de coisa que não faz a menor ideia. Loucura. Estou recebendo um monte de mensagem aqui das pessoas falando: 'Sério que você tá feliz? Sua filha está no hospital'. Sério que você não vai lá ficar com ela? Para poder ficar com a minha filha no hospital eu tenho que saber que ela está no hospital. Para poder ficar com a minha filha no hospital eu tenho que saber que ela está no hospital", disse Arthur.

O ator ainda pediu para que as pessoas parassem de julgá-lo por algo que ele não sabia que estava acontecendo.

"Gaste o seu tempo para cuidar da sua vida. E, se o seu interesse fosse que a minha filha ficasse boa, você gastava o tempo que está me escrevendo, você gastava orando para ela para que ela fique boa. E não vir aqui falar uma coisa que você não faz a menor ideia", concluiu.