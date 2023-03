SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A desenvolvedora Valve anunciou nesta quarta-feira (22) que lançará ainda em 2023 o "Counter-Strike 2", que trará novos recursos e atualizações para os fãs do jogo.

De acordo com o comunicado, este será o maior salto tecnológico na história da série. A empresa disse que os novos recursos estão sendo testados com alguns jogadores selecionados. No entanto, a empresa adiantou algumas das novidades, como mudanças em efeitos visuais.

Na nova versão, há novos visuais para traçados de balas, explosões, labaredas, fumaças e flashes de disparo. As armas dos jogos também serão aprimoradas, com modelos de alta resolução.

Os mapas foram reformulados do zero para aproveitar as novas ferramentas e recursos que o jogo vai trazer.

Lançado em 1999, o "Counter-Strike" é um jogo de tiro no qual cada equipe representa uma força: terrorista ou contra-terrorista.

O objetivo de uma equipe é colocar uma bomba na base inimiga e a meta da outra é evitar que o explosivo seja instalado ou desarmá-lo antes que ele tenha sido acionado. O jogo é um dos mais populares e antigos do Brasil.