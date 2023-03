SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cerimônia de coroação do rei Charles 3° será recheada de hits pop, com músicas que vão de "Treat People With Kindness", do cantor Harry Styles, passando por "A Sky Full of Stars", da banda Coldplay, e "Celestial", de Ed Sheeran.

A playlist oficial do evento foi divulgada pelo Spotify e inclui também "We Are the Champions", do Queen, Let's Dance, de David Bowie, e "Slave to the Rhythm", de Grace Jones. Ao todo, 27 canções fazem parte da lista.

O Palácio de Buckingham, porém, teve dificuldades para encontrar artistas que aceitassem participar do evento.

Celebridades e cantores importantes do Reino Unido foram convidados para comparecer à celebração, mas recusaram o convite. Harry Styles, Adele e Elton John estão entre alguns nomes que disseram não para o convite.

Apesar das consecutivas negativas dos artistas, nomes como Lionel Richie, Olly Murs, o grupo Take That (sem Robbie Williams, que saiu da formação) e Dannii Minogue confirmaram presença. Veja abaixo a playlist oficial da coroação:

The Beatles: "Come Together"

Boney M.: "Daddy Cool"

Coldplay: "A Sky Full of Stars"

David Bowie: "Let's Dance"

Ed Sheeran: "Celestial"

Elbow: "One Day Like This"

Electric Light Orchestra: "Mr. Blue Sky"

Ellie Goulding: "Starry Eyed"

Emeli Sandé: "Starlight"

George Ezra: "Dance All Over Me"

Grace Jones: "Slave to the Rhythm"

Harry Styles: "Treat People With Kindness"

Kate Bush: "Running Up That Hill (A Deal with God)"

Madness: "Our House"

Micheal Bublé: "It's a Beautiful Day"

Pet Shop Boys: "All Over the World"

Queen: "We Are the Champions"

Jeff Beck, Rod Stewart: "People Get Ready"

Sam Ryder: "Space Man"

Spandau Ballet: "Gold"

Spice Girls: "Say You'll Be There"

Take That: "Shine"

The Kinks: "Waterloo Sunset"

The Proclaimers: "I'm Gonna Be (500 Miles)"

The Who: "Love Reign O'er Me"

Tom Jones: "Green Green Grass of Home"

Years & Years: "King"