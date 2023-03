SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ana Carolina fará uma gravação audiovisual da turnê "Ana Canta Cássia -Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você", em que homenageia a "ídola" Cássia Eller. A produção será realizada durante um show no dia 7 de maio, no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Ainda não foi definido em que formato as imagens da apresentação serão lançadas.

"Realizar essa turnê sempre foi um sonho que jamais poderia supor que seria possível. Poder finalmente registrá-la e, em breve, dividir com os fãs, então, me deixa absolutamente comovida", diz Ana.

"Em todas as ocasiões que pude, fiz questão de reforçar como sou fã da gigante Cássia Eller. Imaginem a emoção e a honra de eternizar esse repertório tão importante em nossa música? De fato, posso dizer que esse é um dos momentos mais importantes da minha carreira", continua. A turnê "Ana Canta Cássia" tem produção assinada pela Opus Entretenimento.