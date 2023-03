SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Mc Guimê, expulso do BBB 23 na semana passada, falou pela primeira vez sobre seu relacionamento com Lexa. Em publicação no Instagram, o artista falou que torce para que o casal reate o casamento e exibiu uma tatuagem com o nome da ex-mulher.

O assunto começou a partir da dúvida de um fã: "Você está bem e está feliz? Quero ver você feliz com a Lexa", escreveu um seguidor.

"Bem, graças a Deus, estou feliz, na medida do possível", começou Guimê. "Também quero [ficar com Lexa]. Lexa não largou a minha mão nesse momento tão complexo. Mesmo eu errando com ela, ela escutou o que eu tinha para dizer e me passou muita força e coragem para eu lidar com as consequências dos meus próprios erros. Agora, ela está no tempo dela".

Em seguida, ele reforçou o que espera do futuro: "Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós, não só enquanto eu estava na casa do BBB, mas por tudo até aqui".

Na última quinta-feira, Mc Guimê foi desclassificado do reality show ao ser acusado de assédio dentro da casa, contra Dania Mendez. Ele e Cara de Sapato estão sendo investigados por importunação sexual.