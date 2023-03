SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prova do Líder desta quinta-feira (23) do BBB 23 (Globo) foi disputada em duplas. A Líder Bruna Griphao vetou Domitila, portanto, a modelo não pode participar da dinâmica. As duplas foram formadas por: Gabriel Santana e Marvvila, Amanda e Aline, Bruna Griphao e Cezar, Ricardo e Sarah Aline. A primeira fase, os participantes precisaram ter atenção e agilidade.

Ricardo, Sarah, Amanda e Aline foram classificados para a fase final e disputaram individualmente. Nesta segunda fase, os brothers precisaram de sorte e a psicóloga Sarah Aline conquistou a liderança.

Confira como será a dinâmica do 11º Paredão no BBB 23:

Saiba como vai ser formado o próximo Paredão:

- Anjo autoimune; Líder indica

- Vencedor da ação Globoplay (Que ocorrerá no sábado, 25/3, às 19h) veta alguém da casa de votar; Casa vota

- Poder Curinga: dono do Poder Curinga tem que mandar para o Paredão alguém entre os menos votados da casa, exceto ele. Caso ninguém compre o poder, caberá ao Líder essa decisão

- Contragolpe: o indicado pelo dono do Poder Curinga puxa alguém para a berlinda

- Prova Bate-Volta.