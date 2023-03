SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista e comentarista política da CNN Brasil, Basilia Rodrigues, sofreu racismo por parte de apoiadores do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Em seu perfil no Twitter, Basilia compartilhou o print de uma mensagem racista publicada por um entusiasta de Nikolas na caixa de comentários do canal da CNN no YouTube, no vídeo em que a jornalista entrevista o parlamentar mineiro, e a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS), no quadro "Dois Lados", exibido no último dia 14.

Na ocasião, os deputados debateram possível cassação do mandato de Nikolas por fala transfóbica no plenário da Câmara, e o mineiro quis fazer questionamentos sobre o conceito de "ser mulher", mas Basilia ressaltou que quem faz as perguntas é ela, não ele.

Nos comentários, um internauta apoiou Ferreira e foi racista em relação à Basilia: "Parabéns, Nikolas. E essa repórter???? Presta nem pra dar faxina", escreveu o racista.

Na legenda, a jornalista escreveu de forma sucinta: "Isso tem nome", em referência ao preconceito sofrido.

Basilia Rodrigues também compartilhou outros prints com comentários racistas feitos em suas postagens nas redes sociais.

Em uma delas, no Facebook, um internauta a chamou de "puta" e "negra vadia". Outra pessoa escreveu em um post da jornalista no Twitter que ela é "feia". "Só não entendo eu não poder dizer que acho feio só feio simples determinadas genéticas..."

A reportagem entrou em contato com Basilia Rodrigues pelo direct do Instagram, mas não obteve retorno. Se tiver, essa matéria será atualizada.