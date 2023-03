SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das principais atrações do primeiro dia de shows do LollaPalooza Brasil 2023, Pedro Sampaio assumiu sua bissexualidade em cima do palco do evento.

O DJ fez sua estreia no festival com um show que elevou a energia do público e aproveitou o espaço para pedir a respeito às diferentes formas de amor.

Durante cover da música "Toda Forma de Amor", de Lulu Santos, foi exibido no telão do palco fotos de diversas pessoas declarando sua sexualidade.

Além de Lulu, que é bi assumido, Pedro Sampaio estampou seu próprio rosto como homem bissexual.

Sampaio agradeceu o carinho e a energia do público, que vibrou com sua bissexualidade.

Essa foi a primeira vez que Pedro Sampaio falou publicamente sobre ser bissexual. Anteriormente, ele havia dito que se sentia "livre" para sair tanto com homens quanto com mulheres.