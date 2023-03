SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Pedro Sampaio se assumiu bissexual durante sua apresentação no Lollapalooza 2023. Na noite desta sexta-feira (24), o artista finalizou sua performance tocando uma versão remix de "Toda Forma de Amor", de Lulu Santos, e exibiu diversas pessoas, de diferentes orientações, no telão. No final, o painel encerra com uma foto do próprio Pedro e os dizeres "Bissexual".

É a primeira vez que o produtor musical fala abertamente sobre sua sexualidade. Nas redes sociais, o momento foi enaltecido. "Orgulho é isso", escreveu um fã. "Todo carinho pra você, Pedro", disse outro.

No início de março, Pedro Sampaio foi alvo de boatos de que estaria namorando com o jogador de vôlei Henrique Meinke. A informação, no entanto, não foi confirmada pelo artista, que desabafou em seu perfil no Twitter.

"Onde há clareza, não há miséria, porém é importante respeitar e entender o tempo de cada pessoa. Sei que posso contar com vocês", disse ele, na ocasião.