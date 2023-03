SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vocalista do Coldplay, Chris Martin, encarou uma missão ousada na semana passada. A fim de conquistar mais um fã, o cantor conheceu Regis Tadeu, um crítico musical brasileiro que fez um vídeo com motivos sobre o por que de não gostar do grupo britânico. O vídeo mostrando o encontro foi revelado nas redes sociais nesta quinta-feira (23).

"Então você é o cara que odeia a banda?", diz Martin, logo no início do papo. Tadeu voltou a afirmar sua opinião e o líder do Coldplay disse que lhe daria um passe para o camarim. "Nem precisa assistir ao show", explicou.

A seguir, Martin disse que acabou chegando ao vídeo de forma aleatória. "'Eu detesto Coldplay'. Eu sei o que isso significa", reforçou ele, sobre o título do vídeo. "Mas é tão importante, é algo que me faz feliz quando conheço alguém com uma opinião tão forte. E também me deixa feliz a liberdade de expressão".

Nesta quinta, Chris Martin também conheceu o presidente Lula, no Rio de Janeiro.