SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Guilherme foi ao Lollapalooza esbanjando o visual estiloso de sempre. No camarote da Adidas, o cantor disse à Folha de S.Paulo que veio ver especialmente Billie Eilish, uma das atrações principais desta sexta-feira (24) e por quem é apaixonado.

Essa não é a primeira vez que ele assiste ao show da artista. João conseguiu conciliar com o trabalho e conferiu o show de Billie no Lollapalooza Chile, na última sexta-feira (17), onde se apaixonou pela cantora. Por isso, fez questão de estar no do Brasil.

As expectativas são altas expectativas para o show desta noite. "Ela é de querer abraçar. É de querer beijar. É de querer cantar. E o show é muito bom, então hoje é por ela que eu estou aqui", reforça o ator.

O artista tem vários projetos planejados para os próximos dois anos. "Musa Música", do Globoplay, e a segunda temporada de "De Volta aos 15", da Netflix, são alguns deles, já gravados. A terceira temporada da série com Maísa e Camila Queiroz deve ser gravada nesse ano, segundo ele.