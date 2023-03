SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta irá celebrar seus 30 anos em tons de amarelo e preto. Na noite desta sexta-feira (24), a cantora comemora seu aniversário em São Paulo e foi flagrada na entrada do evento, que será somente para uma lista restrita de convidados.

Mais cedo, a artista comentou sobre o motivo de estar celebrando a data uma semana antes -Anitta só chega à idade nova na próxima quinta-feira (30). "O dia de verdade eu sempre passo no local onde minha astróloga me indica e normalmente é bem longe. Outra coisa: Eu ia gravar uma coisa esses dias que só dava pra ser aqui em SP... mas 3 dias atrás adiaram e a festa já tava toda de pé então assim seguiu", escreveu ela, no Twitter.

Durante o Lollapalooza, Pabllo Vittar revelou que irá ao evento, acompanhada de Lil Nas X. O primeiro convidado flagrado na entrada foi David Brazil.