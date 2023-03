SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na semana em que Chiara descobre que está grávida em Travessia, Jade Picon é só sorrisos. Apesar do drama da descoberta na novela das 21h, a atriz marcou presença no Lollapalooza neste sábado (25).

Surpreendentemente, Jade conseguiu chegar ao estande de um dos patrocinadores sem um mísero alarde. Usando um esquema especial, a atriz entrou em um silêncio ensurdecedor no meio do festival. Ali, era só sorrisos e simpatia para os fotógrafos. Circulou, conversou com amigos e demonstrou animação em um look verde. Mesmo assim, não quis conversar com a reportagem do F5.

Momentos antes de sair, o público foi percebendo a presença da influenciadora e mais de 20 fãs se aglomeraram na esperança de conhecê-la. Duas delas eram Brenda Schmitz Wolf, 18, e Eduarda Hess Faresin, 19, vindas do Rio Grande do Sul para o festival. Deram sorte de toparem com Jade no estande.

"Ela é muito determinada, não tem medo de se jogar e não tá nem aí para o que os outros falam", defende Eduarda, que é admiradora de Jade desde quando ela tinha 15 anos. Sobre a evolução da atuação de sua ídolo na carreira artística, a dupla está confiante. "Qualquer início não é fácil, mas ela vai evoluir. Com certeza", reforça Brenda.