SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem é essa menina de vermelho, já diria Glória Groove. No Lollapalooza, em meio aos looks cromados dos jovens, a influenciadora Kiara Felippe se destacou com sua roupa de franjas vermelhas e um adereço especial: um crânio, todo envolto de vermelho. Atração de um dos estandes de patrocinadores, a DJ conta que tentou fazer algo bem fashion. E, claro, diferente

"O crânio foi algo mais mitológico, para dar um efeito, queria completar essa vibe Medusa", detalha ela, que também tinha dreads que davam sensação de movimento. Mais do que estilo, Kiara também é sinônimo de representatividade.

Amiga pessoal de Bielo e Liniker, ela acredita que o Lollapalooza tem melhorado nessa questão de representatividade e citou nomes como Pabllo Vittar e Sofi Tukker, presentes na lista de atrações do festival. "Acho que estamos mudando de fase: agora a questão nao é só ter um ou dois, tem que ter mais, volume mesmo, assim as coisas mudam", aposta ela.

Artista há sete anos, Kiara é cantora, atriz e dreadmaker. A inspiração para tudo isso? Vem de casa. "Venho de uma família envolvida com artes, audiovisual, e eles me inspiram todos os dias. Ser amiga de Liniker e Bielo Pereira, por exemplo, só complementa, são conexões de alma", finaliza.