SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Ai que loucura!". Foi com esse grito, o meme tradicional de Narcisa Tamborindeguy, que ela entrou às pressas no estande de um dos patrocinadores do Lollapalooza neste domingo (26). A julgar pelos gritos do público que lotava o espaço, parecia que era Juliette ou qualquer atriz global. Mas não. Era a personalidade revelada por Mulheres Ricas, da Band, rainha do conteúdo viral.

Acompanhada de três seguranças, Narcisa entrou correndo no estande. Algumas pessoas até tentaram gritar o nome da socialite pedindo selfies, mas não houve tempo. Após subir a escada para o camarote, Narcisa compensou a pressa: acenou, gritou "lindos" para os fãs. Ficou agitando os braços como se estivesse em um show de rock - algo bem divertido e nada mais Narcisa.

Logo depois, foi possível ver a influenciadora pegando o microfone e gravando diretamente para seu canal nas redes. A surpresa ficou por conta de Gloria Groove. A cantora surgiu nas costas da apresentadora com um susto divertiu o público que assistia. Em noite em que não haverá mais Drake, quase dá para chamar Narcisa para seu lugar. O público a ama, como sempre.