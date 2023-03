SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Paredão deste domingo (26), a Líder Sarah Aline indicou Bruna Griphao, que nunca foi para a berlinda. A casa indicou Amanda. A dona do Poder Curinga, Amanda, tinha direito de colocar mais uma pessoa no Paredão e indicou Gabriel Santana. O ator teve direito ao Contragolpe e puxou Aline Wirley. O Anjo desta semana foi Autoimune. Sendo assim, Ricardo não pode ser votado.

Amanda se salvou na Prova Bate-Volta, da qual também participaram Aline Wirley e Gabriel Santana. Sendo assim, o Paredão terminou formado com Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana.