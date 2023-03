SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A diretora de uma escola em Tallahassee, na Flórida, Estados Unidos, pediu demissão após alunos serem expostos à estátua de "David", de Michelangelo. Os pais de estudantes da sexta série indicaram que a imagem é "pornografia" e que o conteúdo da aula sobre arte renascentista precisava de autorização prévia. As informações são do jornal Tallahassee Democrat.

Hope Carrasquilla, da Tallahassee Classical School, recebeu um ultimato do presidente do conselho escolar após o ocorrido. Na última semana, além de um pai alegar que a imagem era pornográfica, outros dois pediram que fossem notificados sobre os temas em classe. "Entristece-me que meu tempo nesta escola tenha terminado desta forma", afirmou Carrasquilla, ao jornal.

A classe também tinha visto as pinturas "Criação de Adão", de Michelangelo, e "Nascimento de Vênus", de Botticelli, na mesma instrução. A nudez da estátua de "David" já ganhou diferentes debates. Nos anos 1500, os órgãos genitais de estátuas eram cobertos por folhas de figueira de metal por conta da Igreja Católica Romana considerar a nudez obscena.

A escultura original, que está exposta em Florença, na Itália, levou três anos para ser produzida e foi finalizada em 1504. Com mais de 5 metros de altura e pesando 5 toneladas de mármore maciço, a peça mostra David antes do confronto com Golias.

