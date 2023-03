RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Já está definido o diretor-geral do remake de "Renascer", uma das grandes apostas da Globo em sua programação de novelas para 2024. Quem vai ocupar o cargo é Gustavo Fernandez, 50, que assumiu as rédeas da releitura de 'Pantanal' na segunda fase da trama, após a saída do então diretor, Rogério Gomes, o Papinha.

Fernandez vai reeditar a parceria de sucesso com o autor Bruno Luperi, responsável pela recriação da história, exibida entre março e outubro de 2022. Bruno é neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da primeira versão de "Pantanal", de 1990.

O diretor tem no currículo novelas como "Belíssima" (2005), "Avenida Brasil" (2012) e "Além do Horizonte" (2014), entre outras, e anda em alta na Globo. Ele vai emendar a segunda temporada da série "Justiça", de Manuela Dias, com "Renascer", prevista para estrear no início de 2024.

A trama rural original conta a história de José Inocêncio (Antonio Fagundes), pai de quatro filhos que fez pacto com a sorte em Ilhéus (Bahia), região onde constrói um império como fazendeiro de cacau.

A novela foi ao ar em 1993 e já vem sendo reescrita por Luperi. Está na fila do horário das nove e entra no ar depois da substituta de "Travessia".