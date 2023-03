SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O showrunner de "Os Feiticeiros de Waverly Place", Peter Murrieta, falou sobre um romance de Alex Russo, personagem de Selena Gomez, que não foi desenvolvido pelos produtores. Em entrevista ao podcast Wizards of Waverly Pod, ele conta que a série exibida pelo Disney Channel, entre 2007 e 2012, teve a intenção de desenvolver mais a proximidade de Alex com a bruxa Stevie (Hayley Kiyoko). Nas redes sociais, Alex foi enaltecida como bissexual, em publicações nesta segunda-feira (27).

"Gostaria de ter brincado mais com o que era bastante óbvio, para muitos de nós, que era o relacionamento entre Stevie e Alex", disse Murrieta, citando a personagem de Kiyoko, que surgiu na história durante a terceira temporada.

O desenvolvedor da produção relata que esse romance não podia ser desenrolado naquela época. "Estava bem claro para todos nós qual era esse relacionamento. Isso teria sido divertido", reforça ele. "O Disney Channel teve personagens, e eles conseguiram, mas chegamos o mais perto que pudemos. Bem perto. Estava bem ali."

A novidade foi o suficiente para os fãs do seriado elevarem o nome de Alex Russo aos Trending Topics do Twitter. Mesmo sem usar o termo "bissexual", Murrieta teria confirmado a possibilidade com essa declaração, já que a personagem de Selena Gomez tem um caso firme com Mason (Gregg Sulkin) no roteiro final.