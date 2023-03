SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta terça-feira (28), começa a venda dos ingressos para o Big Festival, evento de games que acontece em São Paulo de 28 de junho a 2 de julho.

Tido como o maior evento do gênero na América Latina, o Best International Games Festival é voltado aos fãs de games e a quem trabalha na indústria. As entradas custam a partir de R$ 40 para visita de um dia e R$ 120 para o combo de quatro dias. Esses são os valores do primeiro lote das vendas.

Há ainda a opção de ingresso para a chamada área business, em que o visitante tem acesso a reuniões de negócios com profissionais e empresas, a palestras, a jogos e experiências. O valor é de R$ 600 para reuniões online e a partir de R$ 1.260 para as presenciais.

O festival acontece desde 2012 e traz para o público brasileiro os jogos que estão bombando no mundo, lançamentos, prêmios, palestras, além de contar com a presença dos melhores jogadores da região.

Neste ano, irão participar as empresas Ubisoft e Wargaming. O maior streaming do país, Gaules, também estará presente entre os mais de 200 canais e influenciadores que a organização espera alcançar nesta edição.

A expectativa é de ter mais de 200 jogos e 50 lançamentos de desenvolvedores independentes e de grandes empresas disponíveis para o público jogar durante o festival.

**BIG FESTIVAL**

Quando De 28/6 a 2/7; das 10h às 20h

Onde São Paulo Expo - km. 1,5, Rod. dos Imigrantes, Vila Água Funda, região sul

Preço A partir de R$ 40

Link: https://bigfestival.com.br/