SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Coldplay encerrou Music Of The Spheres World Tour pelo Brasil na noite desta quarta (29), no Engenhão. Na despedida em grande estilo, a banda britânica recebeu Milton Nascimento no palco.

Os cantores Seu Jorge, Moreno, Tom e Zeca Veloso -filhos de Caetano- também participaram da última apresentação. Juntos, eles cantaram "Maria, Maria".

Milton Nascimento se despediu dos palcos em novembro do ano passado. O artista de 80 anos realizou a apresentação da turnê "A Última Sessão de Música", que teve início em junho e contou com 35 apresentações, sendo algumas delas no Brasil, Estados Unidos e países da Europa

Ao longo da turnê de onze shows por São Paulo, Curitiba e Rio, o Coldplay cantou com Seu Jorge, os filhos de Caetano, Rael e Sandy.

Na capital paulista, banda levou quatro pessoas em situação de rua para assistir ao show. A ação foi feita em parceira com a ONG SP Invísivel e a Love Button Global Movement, organização, com o vocalista Chris Martin como embaixador.