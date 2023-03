SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Coldplay levou os cantores Milton Nascimento, Seu Jorge, Hamilton de Holanda e os filhos de Caetano Veloso, Tom, Zeca e Moreno, ao palco do último show da turnê de "Music of the Spheres" pelo Brasil.

No final do evento, os artistas cantaram "Maria, Maria", clássico de Bituca, para o Estádio Nilton Santos lotado, na zona norte do Rio de Janeiro.

Essa é a segunda aparição de Milton Nascimento em um grande show desde a sua despedida dos palcos, no Mineirão -ele também esteve na despedida do Skank, no mesmo estádio da capital mineira, no último domingo (26).

Seu Jorge também participou de shows em São Paulo. "Meus queridos irmãos, obrigado pela imensa experiência vivida ao lado da família Coldplay. Jamais esquecerei os shows que participei cantando com vocês. Tenham um bom retorno para casa", disse o cantor.

O momento foi registrado por fãs nas redes sociais.

Durante a passagem pelo Brasil, o Coldplay levou aos palcos ainda a cantora Sandy, o rapper Rael e a bateria do curso de direito da USP. Chris Martin também passeou bastante por São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, por onde passou a turnê, se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi visto em meio ao público em restaurante e numa academia.