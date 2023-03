SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de uma série de filmes com um elenco de crianças vivendo os personagens da "Turma da Mônica" nos cinemas e no streaming, a franquia terá um filme protagonizado pelos personagens na fase da adolescência, "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo", que teve seu elenco revelado nesta quarta-feira (29).

Sophia Valverde, da novela "Poliana Moça", será Mônica; Cebolinha será Xande Valois, do filme "Um Tio Quase Perfeito" e que também viverá Leo, da futura adaptação de "Fazendo Meu Filme"; Magali será Bianca Paiva, de "Chiquititas"; Cascão será vivido por Theo Salomão, de "Escola de Gênios"; enquanto Milena ficará a cargo de Carol Roberto, ex-The Voice Kids.

A nova aventura da turma terá como mote um inesperado leilão do Museu do Limoeiro, e os jovens decidem se unir em uma missão para tentar salvá-lo, enquanto descobrem histórias secretas do bairro. O longa será dirigido por Maurício Eça, com roteiro de Regina Negrini e Antonio Arruda, e será rodado em São Paulo.

Nas redes sociais, a reação de alguns fãs foi negativa. Alguns encaram o processo como uma suposta troca, em detrimento dos atores que viveram os personagem nos filmes "Laços" e "Lições". Mas Kevin Vechiatto, ator que fez Cebolinha nas produções anteriores, defendeu os colegas numa postagem.

""Quando apresentaram a gente como elenco da Turma da Mônica meus pais liam atrocidades no Twitter e no Instagram. Daqui a um tempo vocês vão estar aclamando eles, então pulem esta parte, sejam empáticos e os apoiem desde o começo. Eu apoio o elenco de Turma da Mônica Jovem e desejo todo sucesso. É uma experiência incrível!", escreveu.

A atriz que viveu Mônica, Giulia Benite, também apoiou o novo elenco. "Queria falar que eu agradeço muito todos os elogios e fico muito feliz com toda essa admiração, mas realmente acho que isso não impede que o elenco de 'Turma da Mônica Jovem' faça um ótimo trabalho também!", disse.

A página de fãs Turma da Mônica Brasil também escreveu que "gostar ou desgostar é normal, mas respeito acima de tudo". "Chegou até nós que a Sophia Valverde estava mega animada, mas que agora está muito mal com todo esse ódio, afinal ela não tem culpa da troca do elenco, está apenas fazendo o trabalho dela", escreveu o perfil.