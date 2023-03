SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma semana após anunciar a sua separação do ator Duda Nagle, a apresentadora Sabrina Sato publica um vídeo que pode ser encarado como uma suposta indireta ao ex.

Nele, aparece o padre Fábio de Melo falando da importância de tomar as melhores decisões, mesmo que sejam dolorosas.

"A melhor decisão é aquela que nos deixa em paz. Ainda que tenha gerado sofrimento, dor emocional. Se estivermos em paz é sinal de que escolhemos conforme a nossa consciência, voz que Deus utiliza para nos mostrar o melhor caminho", disse o padre.

Vale lembrar que Duda alegou que o motivo para o término do casal teria sido "valores, prioridades e objetivos diferentes" entre eles, e essa declaração não pegou bem com o público. Já Sabrina fez um texto mais carinhoso.

"O nosso desejo de educá-la [Zoe] da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é um comunicado difícil, mas necessário."

No Lollapalooza, porém, Sabrina afirmou que está muito bem solteira. "Me sinto acolhida e isso é muito importante, principalmente para nós mulheres. Me sinto querida, sabe?", disse em entrevista ao F5.