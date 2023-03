SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foi convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para participar da cerimônia de entrega do Prêmio Camões a Chico Buarque. Fã confesso do artista, o parlamentar relatou a interlocutores ter ficado "balançado" com a proposta.

Pacheco, no entanto, ainda analisa a sua agenda para saber se será possível viajar a Lisboa, onde ocorrerá a solenidade.

A entrega da honraria será realizada quatro anos depois de o cantor, compositor e escritor ser laureado com o Camões, considerada a mais alta distinção da língua portuguesa. Em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) se recusou a assinar o documento que certifica a premiação.

O então mandatário afirmou que a assinatura não estava entre as suas prioridades e que o faria em "31 de dezembro de 2026", supondo que seria reeleito no pleito de 2022.

A entrega do prêmio para Chico ocorrerá na capital portuguesa em 25 de abril. A data coincide com o aniversário da Revolução dos Cravos e com a passagem do artista pelo país, que levará os shows da turnê "Que Tal Um Samba?" para as cidades de Lisboa e Porto.

Além de Portugal, Lula fará uma viagem oficial à Espanha na segunda quinzena de abril. Antes, irá à China, para onde deveria ter embarcado no último sábado (25) e cancelou após receber um diagnóstico de pneumonia. Como mostrou a Folha, a ida ao país asiático deve ser remarcada para o próximo dia 11.