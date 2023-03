SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao apontou um fato incomum no Raio-X desta quinta (30): ela não estava ainda sob os efeitos do álcool da festa da noite anterior do BBB 23 (Globo). A sister ressaltou seu foco em vencer a liderança e citou o medo de ir para o Paredão com as aliadas.

Bruna: "Ontem eu tentei fazer diferente. É a primeira quinta-feira que vocês me veem aqui e eu não estou bêbada e ferrada de ressaca. Mas, de qualquer forma, eu demorei horas para dormir, então estou morrendo de sono. Eu não consegui dormir, fiquei rolando na cama até a festa acabar, acho".

Bruna: "Enfim, hoje tem Prova do Líder. A gente [sisters do Quarto Deserto] falou: 'Vamos dormir cedo para ver se a gente consegue levar esse Líder'. Pode ser que eu seja vetada, vou pedir a Deus que não. A gente precisa muito desse Líder, porque é a única possibilidade, talvez, de não ir nós três para o Paredão. Então é isso. Agora é Big Fone e guerra".