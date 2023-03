SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A volta de Jair Bolsonaro ao Brasil, nesta quinta-feira (30), chamou a atenção de internautas também por outro motivo: o avião que realizou o transporte. O ex-presidente viajou a bordo de uma nave chamada de "nave do Harry Potter", transporte temático que homenageia a saga de magia, e conta com diversas referências aos personagens.

O avião é uma parceria da companhia aérea Gol com a Universal Orlando Resort, complexo de atrações temáticas em Orlando, Flórida, e foi criado para divulgar o parque The Wizarding World of Harry Potter, inspirado na franquia.

Diferente do usual, a nave é cinza e adesivada com referências à Floresta Proibida e ao Hogwarts Express na parte de fora. Já na parte interna, os bagageiros tem como referências imagens de diversos personagem dos filmes, como Hagrid e Dumbledore. As mesas dos assentos contam com mapas de locais importantes para a história, como o vilarejo bruxo Hogsmeade e do Beco Diagonal.

O modelo é um Boeing 737 MAX 8 e só faz a rota de Brasília para Orlando, ou vice-versa. O tempo de duração do trajeto é de oito horas.