SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora americana Caroline Polachek não tem medo de ser vista como diva. "Uma diva é uma mulher, não uma menina", diz, em entrevista por videoconferência. Como um vulcão, imagem que permeia seu segundo álbum "Desire, I Want to Turn into You", ela diz que as divas são poderosas e explosivas, mas que as pessoas dão poder a elas, porque elas também conseguem levar vitalidade ao público.

Polachek, de 37 anos, se consagrou como nome forte de uma vertente mais vanguardista do pop no primeiro ano da pandemia, pouco depois de lançar seu primeiro álbum "Pang", de 2019, mas ela está na indústria musical há, pelo menos, 20 anos compondo para outros artistas como Charli XCX e até Beyoncé. Ela encabeçou o grupo hipster Chairlift, criado em 2005 e com sonoridade tão para cima e otimista que foi descrito como um fenômeno da era Obama.

A fama para valer, porém, veio com a carreira solo, inaugurada com "Pang" que abriga hits como "So Hot You?re Hurting My Feelings", em que ela suspira ?literalmente? por um crush, entre batidas românticas e súplicas para que ele mostre sua banana. Foi com esse repertório que ela veio ao Brasil no ano passado, no festival Primavera Sound.

A artista alterna tentativas de sensualidade com apostas em esquisitice plena ?inclusive visualmente, caso das queimaduras na pele que lembram tatuagens tribais que marcam a era "Desire, I Want to Turn into You", permeada também pelo imaginário da Grécia antiga, com quimeras e vasos de barro.

Sobra espaço para breguice ?botas prateadas, laços gigantes, maquiagem carregadíssima, calças de cintura baixa. Ela abraça tudo sem ironia.

A mesma atitude aparece em suas composições, elevadas pela voz etérea e potente que entoa letras sempre irreverentes e cafonas sobre corações partidos, carregadas de oceanos de lágrimas, torturas, noites de sono perdidas por amor, o pôr do sol e o sublime.

Misturadas ao instrumental majoritariamente pop ?mas com acenos a sonoridades cerebrais, como a música barroca, gaita de foles, violão flamenco e ópera? o som ganhou ares cultos. À la prima donna, ela mesma rejeita a etiqueta de artista pop e se afasta da responsabilidade de representar o gênero.

O novo disco, diferentemente do inaugural "Pang", conta com uma turnê maximalista. A cantora incluiu até um vulcão na cenografia do palco, forma de compensar a frustração de interromper a promoção do primeiro disco, que viu apenas dez shows antes do isolamento social imposto pelo início da pandemia.

Mas foi neste cenário que "Pang" floresceu. "Eu parei de promover o disco, mas os fãs compartilharam por conta própria. Em 2021, quando os shows retomaram, fui de um público de 500 pessoas para um de 6.000 de repente", conta Polachek.

O sentimento de euforia e libertação transparece em "Desire, I Want to Turn into You". Regido por sonoridades e referências visuais europeias, caso dos vulcões e vasos gregos em seus clipes, ambientados em praias, o disco soa como uma erupção. "O desejo é o tecido do destino. É aquilo que nos puxa para o futuro", diz Polachek.

O álbum foi feito entre Roma, Sicília e Barcelona. Depois de um visto expirado na Inglaterra, ela precisou sair rapidamente e a Europa continental foi o destino escolhido. Veio a calhar. "O deslocamento é uma parte da história da humanidade. Senti que era meu papel como artista manter esse sangue correndo vermelho. Usar instrumentações mais tradicionais era uma forma de conectar o presente e o passado nesse sentido."

A geografia acabou permeando "Desire, I Want to Turn into You" mais do que ela imaginava a princípio. Além do flamenco e da gaita de foles, o melodrama italianão kitsch bate ponto no disco, caso da faixa "Sunset", em que ela entoa que o amado é um "pôr do sol vermelho-fogo, para sempre sem medo".

"Me senti muito conectada a esse sentimento antigo de caos, guerra, doença do sul da Europa", diz. "Existe um humor e uma sensualidade que sempre foi parte dessa região e me acordou depois da pandemia."

Tudo isso cai como uma luva na tentativa de Polachek de abraçar a ideia da diva. Ela, que soava tão etérea em "Pang" a ponto de ser comparada ?a contragosto? a um fada, parece mais interessada em ter sangue correndo vermelho e quente nas suas veias.

"Ter contradições é ser humano. A maior coisa que podemos fazer para garantir nossa humanidade enquanto mulheres é ter contradições", diz. É isso que a atrai para a figura da diva, que ela parece empenhada em construir. "Falamos de estrelas como divas porque a menor coisa já as desagrada e elas explodem. Todos sabem do que elas são capazes. Você pode destruir, mas também pode curar a dor do público."

DESIRE, I WANT TO TURN INTO YOU

Onde Nas plataformas de streaming

Autor Caroline Polachek

Gravadora Perpetual Novice