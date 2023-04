SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adele teria gravado um novo disco em segredo e estaria planejando lançá-lo até o fim do ano, diz matéria publicada no jornal britânico The Sun.

Pessoas próximas a Adele afirmaram ao veículo que a cantora escreveu suas músicas mais positivas para esse novo projeto secreto. Ela estaria inspirada pelo seu namoro com o agente esportivo Rich Paul, com quem se relaciona desde 2021.

Uma fonte ouvida pelo jornal afirma também que algumas canções do "30", seu último disco, teriam sido gravadas antes da pandemia, o que significa que a cantora teria passado tempo demais trabalhando nesse álbum. Sua vida mudou desde então --Adele saiu do fundo do poço para ficar loucamente apaixonada, diz a fonte.

A cantora deve continuar sua residência em Las Vegas com mais uma série de shows entre junho e novembro. Ela não comentou a notícia divulgada pelo The Sun.

Adele costuma passar vários anos longe dos holofotes depois que termina a divulgação de um disco. Seu "30", por exemplo, foi lançado seis anos depois do sucesso estrondoso de "25"--quase não se ouviu falar na cantora durante esse período.

